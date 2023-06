Bonus Occhiali 2023

(Di sabato 3 giugno 2023) : ecco tutto quello che devi sapere sul beneficio che consente di ottenere un’agevolazione di 50 euro sull’acquisto die lenti oftalmiche. Dallo scorso 5 maggio, infatti, è finalmente attiva la piattaforma per richiedere l’agevolazione. In questo articolo ti guideremo alla scoperta di tutto ciò che devi sapere sul funzionamento delVista, del suo iter travagliato e di altre informazioni utili che devi conoscere prima di presentare la domanda. Cos’è ilCome accennato sopra, Il, noto anche comeVista, è un’iniziativa promossa dal Governo per favorire l’accesso ada vista e lenti oftalmiche a prezzi ...

Lo dimostra la storia difficile delche dalla Legge di Bilancio 2021 diventato ufficialmente operativo solo dal 5 maggio, più di due anni dopo. Nonostante le buone intenzioni, ...Tra le misure di aiuto alle famiglie che hanno ricevuto maggiore riscontro c'è il, un contributo di 50 euro riconosciuto ai nuclei familiari con un reddito Isee inferiore a 10.000 euro. Ilè riconosciuto a fronte dell'acquisto dida vista e ...Ancora aperta la piattaforma per la richiesta del(ovista). Il nastro di partenza è stato tagliato il 5 maggio 2023. Parliamo del contribuito di 50 euro da poter utilizzare per spese sostenute a fronte di acquisto dida ...

Da oggi, venerdì 5 maggio, è possibile inviare la richiesta d'accesso al contributo da 50 euro per l'acquisto o il rimborso di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Per richiedere il bonus, ...