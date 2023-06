(Di sabato 3 giugno 2023) L’ex calciatore della Romaha parlato della finale di Champions League tra Manchester City e Inter dagli studi di A Tutto Calcio su Rai 2. OCCASIONE –è speranzoso sulla finale di Champions League: «Il Manchester City gioca il miglior calcio per l’impostazione e per come fanno girare la palla. Ovviamente è la squadra favorita, ma tra lequella più tagliata per poter sperare di vincere una partita contro gli inglesi diè proprio. Ha attaccanti molto pericolosi, che sono in salute e segnano ogni mezza palla. Ogni occasione fanno una rete, la partita finirà con 70/30 di possesso palla. Quando avrai palla dovrai giocarla bene, non sarà facile ma qualche chance per i nerazzurri c’è. Lautaro Martinez ha una capacità realizzativa impressionante, da vicino o da lontano ...

... con Noemi), ma non è da escludere una candidatura di Zibi. Quasi certamente, chi l'anno ... ma il ritrovato equilibrio passerà inevitabilmente da un riavvicinamentole parti . In caso ..., ex attaccante polacco della Roma, ha parlato così della finalissimai giallorossi e il Siviglia in Europa League Zibì, ex attaccante della Roma, ha parlato così a Sky Sport prima della finale di Europa Leaguei giallorossi di Mourinho e gli spagnoli del ...Zibi, ex giocatore della Roma e vicepresidente Uefa, ha parlato ai microfoni di Sky prima della finale di Europa LeagueRoma e Siviglia. Queste le sue parole:A SKY Gioca Dybala titolare. "Non me l'aspettavo. Pensavo entrasse a metà del secondo tempo perché la partita puo andare per le lunghe. Se gioca ...

Boniek: «Tra le italiane l’Inter l’unica che può battere Guardiola» Inter-News.it

Anche l'ex attaccante di Roma e Juventus Zbigniew Boniek è presente a Budapest per la finale di Europa League: "Non mi aspettavo Dybala titolare, pensavo entrasse nel secondo ...Le parole dell'ex giocatore giallorosso: "Se l'argentino gioca dall'inizio significa che sta bene e che è a disposizione. Non sarà una partita facile" ...