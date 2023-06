Bonaccini a Sky TG24 | Chiederemo al governo di rimborsare il 100% dei danni VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 3 giugno 2023) Ai microfoni di Skyil presidente dell'Emilia-Romagna Stefanoha parlato del drammatico momento sta vivendo la sua regione dopo l'alluvione, con una richiesta specifica indirizzata al: "al, come avvenuto per il terremoto, che ildeidell'alluvione venga rimborsato ai cittadini e alle imprese. Se si ferma l’Emilia-Romagna si ferma una parte del paese che Giorgia Meloni ha definito la locomotiva d’Italia. Ricordiamo che siamo la regione che è cresciuta di più negli ultimi sette anni, oltre ad essere la prima regione per quota pro capite di export nel mondo".