(Di sabato 3 giugno 2023) su Tg. La7.it - Ieri un fortissimo nubifragio si è abbattuto a, con veri e propri fiumi d'che hanno trascinato via, con la loro forza, persone e cose nelle vie del ...

La7.it - Ieri un fortissimo nubifragio si è abbattuto a Matera , con veri e propri fiumi d'che hanno trascinato via, con la loro forza, persone e cose nelle vie del centro storico. Ben 45 i ...Lecce e Camera di Commercio in festa: torta e soddisfazione per la salvezza Sport [ 03/06/2023 ]d': Giugno si apre con l'effetto sorpresa Attualità [ 03/06/2023 ] Perché nel mondo c'è ...Dopo lad'della scorsa settimana , il maltempo è tornato a colpire il Bresciano. Il temporale che nella notta fra ieri (venerdì 2 giugno) e oggi, sabato, ha colpito la zona della Bassa bresciana ...

Una bomba d'acqua si è abbattuta su Matera [video] AGI - Agenzia Italia

Bomba d'acqua a Matera: esondato il fiume Basento Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Nei pressi di Garaguso, in provincia di Matera, la bomba d'acqua ha causato l'esondazione del fiume ...Ieri un fortissimo nubifragio si è abbattuto a Matera, con veri e propri fiumi d'acqua che hanno trascinato via, con la loro forza, persone e cose nelle vie del centro storico. Ben 45 i millimetri di ...