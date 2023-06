Bologna | i convocati di Thiago Motta in vista del Lecce

Commenta per primo Attraverso i propri canali ufficiali, i lha comunicato i calciatorida Thiago Motta per la gara contro il Lecce che chiuderà il campionato dei rossoblù. Jerdy Schouten non è disponibile a causa di un risentimento muscolare ...Lecce -sarà solo la continuazione. Al Via del Mare per la rifinitura del Lecce hanno ... Ventisei idall'allenatore giallorosso. Assente solo Dermaku'Il mio futuri Ci sarà tempo' Sport [ 03/06/2023 ] La Festa della Repubblica chiama a raccolta le Istituzioni Attualità [ 03/06/2023 ] Lecce -: idi Baroni, Di Francesco c'è Sport ...

I convocati di Lecce - Bologna US Lecce

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Il Bologna ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani sera contro il Lecce. Un’assenza dell’ultimo minuto per Thiago Motta: Jerdy Schouten non è infatti disponibile a causa di u ...