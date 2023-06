REGGIO EMILIA -BERGAMO - UNAHOTELS REGGIO EMILIA 79 - 85 (17 - 24; 40 - 52; 62 - 72) BERGAMO: Formentelli 2, Julakidze n.e., Di Gregorio 2, Gomah Bangat n.e., Leoni 15, Ciocchetti 4, Pasini 6, Zana 1, ...Quelli bergamaschi torneranno in terratra lunedì e martedì, senza sostituzione: questo ... un gruppo composto dal Corpo volontari Presolana, dalla Croce Verde di Colzate e della Croce...Da precisare che l'allenatore Ghirelli ha dovuto rinunciare all' acciaccato capital Simoncelli (a referto ma impegnabile) e a quattro baby della ex consorella) a disposizione per i ...

Blu Orobica in B interregionale, ci sarà il derby con la BB14 L'Eco di Bergamo

Alla appena retrocessa BB14 si è aggiunta la BluOrobica presieduta da Paolo Andreini. L’ufficialità dell’ammissione alla categoria è stata comunicata dalla stessa società, la cui formazione aveva ...Bergamo. Sarà la B Interregionale il campionato in cui giocherà la prima squadra di Bluorobica nella stagione 2023/2024. La scelta fa parte del progetto di crescita pianificato dalla società, che ...