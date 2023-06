Bis da Champions per la Lazio | Empoli k o Sarri chiude al secondo posto

(Di sabato 3 giugno 2023)– Lasaluta definitivamente la Serie A per la stagione 2022-2023. Un campionato concluso al, grazie alla vittoria ad. Apre le marcature Romagnoli nel primo tempo,i conti Luis Alberto a fine match. I biancocelesti, che il prossimo anno disputeranno laLeague, volano dunque a 74 punti, lasciandosi dietro l’Inter a 72. Così in campo Zanetti lancia ancora Vicario in porta. Davanti a lui il quartetto difensivo comda Stojanovic, Walukiewicz, Luperto e Cacace. A centrocampo spazio all’ex di turno Akpa Akpro, affiancato da Grassi e Bandinelli. Fazzini sulla trequarti dietro a Piccoli e Cambiaghi.risponde con il suo classico 4-3-3. Romagnoli e Patric fanno da muro davanti a ...

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il trionfo in Premier League il Manchester City concede ilin FA Cup e ora punta laLeague per un sensazionale 'treble' . A sette giorni esatti dall' attesissima finale di Istanbul contro l'Inter , la squadra di Pep Guardiola ha alzato il trofeo ...... con la quale cercherà ilin Golden League, dove debutterà domani (domenica 4 giugno) a Metz ... dove resta per due stagioni debuttando anche inLeague, poi l'approdo a Firenze: nella ...... con la quale cercherà ilin Golden League, dove debutterà domani (domenica 4 giugno) a Metz ... dove resta per due stagioni debuttando anche inLeague, poi l'approdo a Firenze: nella ...

Champions League. Finale bis Novi Beograd-Recco FIN - Federazione Italiana Nuoto

Il Milan targato Maldini vorrebbe potenziare il proprio reparto offensivo e segue da vicino un giovane attaccante: l'annuncio sul prezzo ...I rossoneri si qualificano per il terzo anno consecutivo in Champions. Lo scontro diretto decisivo contro la Juventus viene deciso da uno splendido colpo di testa di Giroud al 40'. I bianconeri, privi ...