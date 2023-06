Bimbo autistico | condomini diffidano la famiglia | «Troppe urla | fatelo seguire da assistenti qualificati»

(Di sabato 3 giugno 2023) Una diffida - ricevuta nelle scorse settimane - inviata da un legale per conto di alcuni vicini dio che lamentano una situazione di disagio e l'impossibilità di godere...

Un figlio è difficile da gestire, ma sapere di avere attorno persone che non si sforzano di capire ci tormenta ancora di più. Gli autistici attraversano spesso momenti di gravi crisi, è ...

Reggio Emilia, famiglia di un bambino autistico diffidata dai vicini: "Troppe urla" TGCOM

Una diffida - ricevuta nelle scorse settimane - inviata da un legale per conto di alcuni vicini di condominio che lamentano una situazione di disagio e l'impossibilità di ...Destinataria dell'atto - come riporta il Resto del Carlino - è una famiglia residente, da tre anni, in uno stabile di Casalgrande, nel Reggiano, composta da papà, mamma e due bambini: una di 4 anni e ...