Bill De Blasio | tappa obbligata a Sant’Agata de’ Goti con la maglia numero 10 del Napoli FOTO

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa la10 e gira per le caratteristiche stradine dide’. E’De, fino al 2021 primo cittadino di New York, che è in Italia ed ha deciso di farenel paese d’origine dei suoi avi. Deha girato il centro storico del comune saticulano indossando la10 del, quella che farà spazio al tricolore appena conquistato dagli azzurri durante la stagione calcistica che si conclude domani. Cosa legaDede’?Leggi qui L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Notizie Calcio Napoli - " Piacevole incontro con l'ex Sindaco di New YorkDe" , è quanto scrive la SSC Napoli via Twitter mostrando le foto dal campo di mister Luciano Spalletti con l'ex primo cittadino - notoriamente tifoso azzurro - insieme alla sua famiglia. ...L'ex sindaco di New YorkDeha fatto visita alla squadra azzurra a Castelvolturno. Comments commentsA proposito di sindaci Il Napoli ha ricevuto la visita dide, tifosissimo del Napoli ed ex sindaco di New York, dal 2014 al 2021. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per ...

Bill De Blasio, l'ex sindaco di New York a Napoli: «Scudetto vittoria per tutto il Sud» ilmattino.it

L'ex sindaco di New York Bill De Blasio ha fatto visita alla squadra azzurra a Castelvolturno.Bill De Blasio politico statunitense, membro del Partito Democratico e già sindaco di New York per due mandati, dal 2014 al 2021 ieri ha fatto visita al Cardinale Crescenzo Sepe per la ricorrenza degl ...