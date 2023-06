(Di sabato 3 giugno 2023) Joehato l'sul tetto deltrasformandolo in legge. Con l'intesa gli Stati Unitiil. . 3 giugno 2023

'Nessun miliardario paghi meno tasse di un insegnante' Confermando l'impegno a colmare i vuoti normativi che consentono ai big del petrolio e del cripto di aggirare le tasse,ha detto: 'Nessun ...Joeha firmato l'accordo sul tetto del debito trasformandolo in legge. Con l'intesa gli Stati Uniti evitano il default. . 3 giugno 2023Joela legge compromesso sul tetto del debito: gli Stati Uniti eviteranno un default potenzialmente catastrofico, rimandando la questione a dopo le elezioni del 2024. Con l'accordo sull'...

Biden firma l'accordo sul debito, Usa evitano il default - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il Senato ha approvato, con un voto nel cuore della notte, la legge per l'aumento del tetto del debito permettendo così a Joe Biden di firmare la misura in tempo per scongiurare il default… Leggi ...Dopo diverse settimane di confronto politico, Joe Biden ha firmato, a due giorni dalla scadenza del 5 giugno, la legge che evita il rischio di un default degli Stati Uniti, lo annuncia la Casa Bianca.