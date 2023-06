Loil responsabile provinciale all'istruzione di Fratelli d'Italia, Umberto Ferrigno. 'Il ... che tra l'altro porta la firma del Governoe in particolare dell'allora ministro della ...'E chi sei,', chiede ironicamente Parenzo. 'No, io lo faccio davvero e meglio', ... In onda l'1 giugno alle 21:25 il docu - crime sul Nove Il neo - sindaco di Terni poi si...Quindi se la premier che guida l'attuale maggioranzache dopo le ultime amministrative "... il padre dei Graviano avrebbe investito nelle attività di(Forza Italia) 500 miliardi di ...

Berlusconi dichiara 18 milioni di reddito, ma è più «povero» di 32 milioni in meno. Ecco perché Corriere della Sera

I dati dell'ultima dichiarazione dei redditi di Berlusconi: il reddito è calato di 32 milioni. Cosa spinge e motiva, anima e incalza un ex signore della tv a sentirsi in doveroso zelo nel dare il calc ...Il leader di Forza Italia ha depositato al Senato la dichiarazione dei redditi. Resta saldamente il politico più ricco: ecco tutte le sue proprietà: azioni, ville, barche e auto ...