Benjamin Mascolo rivela perché è finita la storia con Bella Thorne

(Di sabato 3 giugno 2023)torna a parlare dellaconclusa connel corso di una intervista a Vanity Fair Milano, 2 giugno 2023 – Ha appena presentato il suo ultimo progetto musicale con i Finley., per tutti Benji, è il protagonista della cover digitale di Vanity Fair di questa settimana. Nell’intervista parla, per la prima volta, delle vere ragioni della fine dellacon, del periodo di grande crisi che ha attraversato per superare la rottura, della decisione di lasciare l’America e tornare a casa, a Modena. L’artista racconta anche la sua rinascita, che passa da un nuovo amore. Quello di Greta, «che già vedo come la madre dei miei figli». L’intervista completa è disponibile ...

Il musicista ha rivelato le vere ragioni della fine della sua relazione con l attrice americana, durata ben tre anni e con tanto di proposta di matrimonio.tornato a parlare della fine del suo legame con Bella Thorne. La coppia scoppiata un anno fa, nonostante i progetti nuziali in ...Ha spopolato per anni come parte del duo Benji & Fede . Parte creativa e pensante. Chitarra alla mano e sogni presi di forza dal cassetto.ha quasi 30 anni, una carriera già avviata e un recente passato di soddisfazioni, ma anche difficoltà e ostacoli. Di questo, e molto altro, ha parlato a VanityFair , in un'intervista ..."Sono come una cipolla. Ho svariati strati, ne ho già eliminati parecchi, ma non sono ancora arrivato al cuore". Per "sbucciarsi", per tutti Benji , ha attraversato in poco tempo "alti altissimi e bassi bassissimi". Fino a un anno fa viveva a Los Angeles, era fidanzato con l'attrice Bella Thorne (con tanto di ...

Benjamin Mascolo: «Ecco perché è finita con Bella Thorne» blue News | Svizzera italiana

Benjamin Mascolo torna a parlare della storia conclusa con Bella Thorne nel corso di una intervista a Vanity Fair ...Benjamin Mascolo è tornato a parlare della fine del suo legame con Bella Thorne. La coppia è scoppiata un anno fa, nonostante i progetti nuziali in ballo. «Il rapporto con il denaro ci ha allontanati.