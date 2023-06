Benjamin Mascolo | “Bella Thorne? Vi svelo cosa ci ha allontanati definitivamente”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 3 giugno 2023), intervistato da Vanity Fair, svela per quale motivo è finita la sua storia d’amore con, dopo alcuni anni d’amore e la convivenza insieme negli Stati Uniti.: “Viperché è finita con” Benji ha lasciato l’America per fare ritorno in Italia dove, fatimente, ha intrapreso un percorso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.