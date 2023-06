Benjamin Mascolo a un anno dalla rottura spiega i reali motivi della fine della storia con Bella Thorne

(Di sabato 3 giugno 2023) Lo scorso, attraverso una bellissima letteraaveva ufficializzato lasuad’amore con. Il cantante e l’attrice, conosciuta per il suo ruolo di Cece Jones nella serie A tutto ritmo, stavano insieme da tre anni. Per amore, Benji si era anche trasferito in California poco dopo aver conosciuto la star. Il cantante, salito alla ribalta per essere stato uno dei componenti del duo Benji e Fede aveva dichiarato di vivere una bellissima relazione aperta con. I due avevano deciso anche di sposarsi, tant’è che suoi propri profili social avevano pubblicato vari post sull’emozionante proposta di matrimonio e sulla stratosferica festa di fidanzamento tenutasi a Los Angeles. ...

Il musicista ha rivelato le vere ragioni della fine della sua relazione con l attrice americana, durata ben tre anni e con tanto di proposta di matrimonio.tornato a parlare della fine del suo legame con Bella Thorne. La coppia scoppiata un anno fa, nonostante i progetti nuziali in ...Ha spopolato per anni come parte del duo Benji & Fede . Parte creativa e pensante. Chitarra alla mano e sogni presi di forza dal cassetto.ha quasi 30 anni, una carriera già avviata e un recente passato di soddisfazioni, ma anche difficoltà e ostacoli. Di questo, e molto altro, ha parlato a VanityFair , in un'intervista ..."Sono come una cipolla. Ho svariati strati, ne ho già eliminati parecchi, ma non sono ancora arrivato al cuore". Per "sbucciarsi", per tutti Benji , ha attraversato in poco tempo "alti altissimi e bassi bassissimi". Fino a un anno fa viveva a Los Angeles, era fidanzato con l'attrice Bella Thorne (con tanto di ...

Benjamin Mascolo: «Ecco perché è finita con Bella Thorne» blue News | Svizzera italiana

Benjamin Mascolo torna a parlare della storia conclusa con Bella Thorne nel corso di una intervista a Vanity Fair ...Benjamin Mascolo è tornato a parlare della fine del suo legame con Bella Thorne. La coppia è scoppiata un anno fa, nonostante i progetti nuziali in ballo. «Il rapporto con il denaro ci ha allontanati.