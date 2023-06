Bayern | Uli Hoeness | «Victor Osimhen è molto bravo | è assolutamente inarrivabile»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 giugno 2023) Uli, ex presidente delMonaco, ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung in cui ha parlato anche di. Nei suoi anni da calciatore,con la maglia della nazionale tedesca ha conquistato un Europeo nel 1972, una Coppa del mondo nel 1974. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è stato direttore generale del club bavarese, per poi diventare presidente del club dal 2009 al 2014. Poi ha lasciato l’incarico per problemi giudiziari. Nel 2016 è rilette presidente delMonaco, fino al 2019. Alla Suddeutsche Zeitung rivela alcuni aneddoti risalenti ai suoi anni da presidente del club bavarese, ma parla anche dei possibili obiettivi di mercato del. Tra i nomi caldi dell’estate c’è senz’altro, ...