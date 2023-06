Bayern Monaco | il presidente Hoeness | “Osimhen mi piace | ma il Napoli chiede troppo”

È stato esonerato ma resta sotto contratto con ilfino al 2026 . Una chiamata da parte di De Laurentiis l'ha ricevuta , ora starà a lui e al club bavarese decidere riguardo il futuro. ...Il Barcellona era arrivato primo nel Girone D in virtù di una miglior differenza reti con il; ai quarti di finale ha eliminato la Roma (0 - 1 all'andata e 5 - 1 al ritorno) e in ...Commenta per primo Il, a poco a poco, sta cercando di rafforzare il proprio centrocampo. La squadra tedesca continua a seguire il calciomercato e secondo diverse indiscrezioni in Germania la squadra bavarese ...

Bayern Monaco, tre stelle in vendita | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky DE, l'Inter avrebbe messo nel mirino Benjamin Pavard, esterno difensivo del Bayern Monaco che il club tedesco valuterebbe circa 30 milioni di euro.Il Monaco di Sasa Obradovic prende per le corna gara 3 in casa del Bourg-en-Bresse comandando nel punteggio dall'inizio alla fine, anche con doppia cifra, e chiude la semifinale ...