Basket | Serie A2 2022 2023 | tabellone e accoppiamenti semifinali playoff

(Di sabato 3 giugno 2023) Ile glidelledeidellaA2di. Prosegue la rincorsa per un posto inA1: dopo i quarti di finale, infatti, saranno otto le squadre rimaste in lizza per guadagnare la promozione, quattro nelOro e quattro per ilArgento. Solo le due vincenti dei rispettivi tabelloni guadagnerà un posto nella massima: il livello della sfida si alza sempre di più e di pari passo l’adrenalina e lo spettacolo sul parquet. PROGRAMMA E ORARIA2 ...

In una serata decisamente ispirata al tiro dei rossoblù spicca la prestazione di Martinoni, autore di 23 punti di s.g. Lasalvezza fra Chieti e Monferratosi sposta al 'PalaEnergica Paolo Ferraris':equilibrata e imprevedibile, che in terra abruzzese ha visto la Novipiù strappare un successo e che vede ...CASALE - Con una splendida prova corale la Novipiù Monferratotorna a comandare 2 - 1 nellaplayout della A2. Al Pala Energica Paolo Ferraris la formazione di coach Comazzi ha infatti vinto gara 3 contro Caffè Mokambo Chieti per 89 - 74, al termine ......da questa esperienza siciliana "Sicuramente conquistare la promozione inB, per ora è il traguardo più grande della mia carriera e penso che sarà il più memorabile". Anche per tutta la...

Basket, playoff Serie A: la Virtus Bologna raggiunge Milano in finale, 3-0 a Tortona - Sportmediaset Sport Mediaset

CASALE MONFERRATO - Monferrato Basket, successo casalingo in gara 3 contro Chieti, i rossoblù di coach Comazzi vincono per 89-74.(di Emiliano Latino). L’ultimo graffio di Guariglia non sveglia dal sogno gli uomini ci coach Ciani che vincono Gara 4 88-87 e fanno esplodere il Pala Gianni Asti. In attesa della bella ...