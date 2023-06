Basket | Mondiali 3×3 2023 | delineate le semifinali del tabellone maschile

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) Si è conclusa poco fa al Rathausplatz di Vienna (Austria) la penultima giornata di incontri maschili ai3×3di. Quest’oggi si sono disputati prima i play-in e i poi quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo. Dopo aver vinto per 22-18 il play-in contro la Lituania, l’Austria ha giocato il suo quarto di finale contro la Serbia, perdendo con il punteggio di 21-18 al termine di una sfida molto equilibrata. Da segnalare per la squadra vincitrice i 7 punti di Strahinja Stojacic e i 6 di Mihailo Vasic, mentre alla compagine di casa non sono bastati i 10 di Filip Krämer. In semifinale la Serbia affronterà la Lettonia, che oggi è riuscita a sconfiggere prima il Belgio nel play-in per 19-15 e successivamente l’Olanda ai quarti per 19-18. Fondamentale in quest’ultimo ...