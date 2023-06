Basket femminile | l’Italia domina in amichevole contro la Croazia

(Di sabato 3 giugno 2023) Arriva la prima vittoria per la nazionale italiana dinelle sfide di preparazione agli Europei, che si giocheranno a Tel Aviv e Lubiana dal 15 al 25 giugno. Un successo convincente per la squadra di Lino Lardo, che ha superato nettamente lacon il punteggio di 82-57. Dopo un difficile inizio, con lache ha chiuso avanti alla prima sirena (17-12), le azzurre hanno allungato nel secondo quarto con un parziale che porta avanti all’intervallo per 40-31. Anche nel terzo quartoè in totalello eil match.tocca anche il +30 di vantaggio e alla fine chiude 82-57. La miglior marcatrice delle azzurre è stata Jasmine Keys con 14 punti, che ha sfiorato la doppia doppia con anche 9 rimbalzi. In doppia ...

La RMB Brixia Basket è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo con la giocatrice statunitense Sarah Boothe! Nata a Chicago, Illinois, nel 1990 Boothe ha avuto un'impressionante carriera ...