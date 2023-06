Basket 3×3 | Mondiali 2023 | Italia sconfitta dalla Francia nei play-in Sfumano i quarti di finale per D’Alie e compagne

(Di sabato 3 giugno 2023) Si ferma al-in la corsa dell’femminile aidi3×3 in svolgimento a Vienna (Austria). Le Azzurre vengono sconfitte per 11-17, mancando così l’accesso aididove le transalpine affronteranno il Canada. Partenza perfetta delle francesi con un break (0-2), ma l’accorcia subito con la penetrazione di Del Pero (1-2). Sara Madera appoggia per il pareggio (2-2), con Djekoundade che riporta laa +1 (2-3). Le nostre avversarie provano a scappare nel punteggio sull’asse Guapo-Pager (3-7), mentre Madera sfrutta il tabellone e tiene l’a -3 (4-7). Canestromedia distanza delle francesi (4-8): time-out immediato e ...

Alla fine l' Abruzzo dell'IIS Moretti di Roseto degli Abruzzi (TE), guidata dalla prof. Licia Carminelli , batte in finale la Lombardia e si laurea campione nazionale di. La formazione abruzzese è così composta da Alessio Fabris, Danylo Lipsky, Paolo Scarpone, Batric Velimirovic . Per la categoria femminile il Veneto, allenato dal prof. Sergio Giarrizzo, s'...Ferita anche bimba dianni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... Il baskin è l'unione delle parole '' e 'inclusione' e prende spunto dalla disciplina della ..."Rispetto a garadobbiamo cambiare tutto " sentenzia coach Luigi Garelli - perché non possiamo avere ancora una volta un simile approccio alla partita e un atteggiamento così remissivo. Contro una ...