Basilico fresco sul tuo davanzale per tutta l’estate | pochissime regole e sarà sempre pronto per rendere speciali i tuoi piatti

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 3 giugno 2023) Non c’è niente di meglio del, se non sai però come coltivarlo sul tuo, non ti preoccupare: cosìsemplicissimo! Ora che la bella stagione è ufficialmente arrivata, non c’è niente di meglio delper dare quel tocco di colore in più al tuo balcone o giardino, magari proprio accanto al peperoncino, al prezzemolo e perché no anche le margherite. Insomma, se adori le piante e la natura, siamo certi che tu sia in trepidante attesa percasa un piccolo angolo di paradiso in città. E’ arrivato il momento di piantare ilsul tuo! – Grantennistoscana.itE poi, non c’è estate che si rispetti senza il. Stiamo parlando, infatti, della pianta estiva per ...