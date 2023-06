Barone | «Italiano ha un contratto | i contratti si rispettano»

(Di sabato 3 giugno 2023) Se pure la scelta di Aurelio De Laurentiis dovesse ricadere su Vincenzoper la panchina del Napoli, il presidente probabilmente dovrebbe lavorare non poco a convincere la Fiorentina. Almeno stando alle parole del direttore generale della Viola, Joe, che ieri, prima della sfida di campionato col Sassuolo, ai microfoni di Dazn non è sembrato affatto conciliante. Parlando die delle voci di mercato che circolano attorno all’allenatore (non solo Napoli, ieri era dato tra i preferiti del Marsiglia per il post Tudor),ha ricordato che il tecnico ha une che ivanno rispettati. Queste le parole di: «? Voglio precisare che ha un, isi ...

Commenta per primo La pista che conduce Vincenzo Italiano al Napoli non è affatto in discesa. Era già noto, e un ulteriore avvisaglia è arrivata da Joe Barone, dg della Fiorentina. 'Italiano ha un contratto e va rispettato - la dichiarazione del noto dirigente - . in occasione di determinate partite escono fuori notizie che vogliono destabilizzare l'...Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato a DAZN. PAROLE - "L'orgoglio è su tutto il lavoro che si fa. Italiano ha un contratto e va rispettato,

Barone: “Italiano ha un contratto con noi. Viola Park Adesso ce lo godiamo” Viola News

