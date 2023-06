Barlocco Motorola | per gli smartphone il 5G non è una spinta | col Razr 40 Ultra puntiamo su design e funzionalità

(Di sabato 3 giugno 2023) Il mercato italiano si allinea al resto del mondo e nei primi mesi del 2023 è in forte calo. Anche perché le priorità dei consumatori sono cambiate, come spiega l'Executive Director Europe Expansion diin margine al lancio dei nuovi pieghevoli

Così racconta il duplice lancio Carlo, Executive DirectorEurope Expansion. Quello che non dice è che il display esterno del nuovo pieghevole top misura 3.6 pollici, poco di più ..."Dopo una pausa di riflessione - ha spiegato al Sole 24 Ore CarloExecutive Director di- torniamo sui pieghevoli per allargare il target proprio ...Così racconta il duplice lancio Carlo, Executive DirectorEurope Expansion. Quello che non dice è che il display esterno del nuovo pieghevole top misura 3.6 pollici, poco di più ...

Barlocco, Motorola: per gli smartphone il 5G non è una spinta, col Razr 40 ultra puntiamo su design e funzion… la Repubblica

Il mercato italiano si allinea al resto del mondo e nei primi mesi del 2023 è in forte calo. Anche perché le priorità dei consumatori ...Il mercato italiano si allinea al resto del mondo e nei primi mesi del 2023 è in forte calo. Anche perché le priorità dei consumatori ...