Bari | De Laurentiis al bivio in caso di A | gli scenari

(Di sabato 3 giugno 2023) Il patron del Napoli Aurelio De, indi promozione in Serie A delha già in mente come gestire la situazione

Ilal momento è la soluzione più ovvia". E per i Decontinua ad esserlo anche ora. Leggi anche Benedetti entra, segna e porta ilalla finale per la A. Südtirol sconfitto Leggi i ...... mentre una norma transitoria prevede delle deroghe - - come quella per la famiglia De(Napoli -). Ma soprattutto la Figc non proibisce aldi salire di categoria, preservando i ...E', quindi, illa prima finalista dei play off di Serie B che mettono in palio un posto in A. La squadra del presidente De, che ha giocato in dieci nella ripresa per l'espulsione di ...

Il Bari dei De Laurentiis in finale play-off Serie B (ma ora quasi nessuno spera che venda il Napoli) - ilNapolista IlNapolista

“Se s’arriva in Serie A, non lo lasceremo in mani sbagliate”. Lo aveva spiegato mesi fa il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, ritenendo già realistica la promozione del Bari nella massima ...Aurelio è presidente del Napoli, il figlio dei pugliesi: se promossi in Serie A andrebbero contro la norma che vieta la multiproprietà nello stesso campionato a coniugi o parenti fino al quarto grado ...