Barcellona | Xavi | “Le porte sono sempre aperte per Messi”

(Di sabato 3 giugno 2023), allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile arrivo di Lionel

Non si placa l'eco dello sfogo di Mourinho nel dopogara della finale di Europa League a Bucarest. Ieri sul caso creato dal portoghese è intervenuto anche, tecnico del, alla vigilia della gara con il Celta Vigo: "Ognuno si comporta come gli pare, se ti senti danneggiato in una finale... Ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da ...Dopo Guardiola, anchebacchetta Mourinho . L'allenatore delha commentato il comportamento del tecnico portoghese della Roma nei confronti dell'arbitro inglese Taylor nella finale di ...Duro commento da parte di, allenatore del, contro Mourinho dopo l'episodio che ha visto il tecnico della Roma insultare l'arbitro inglese Taylor nel parcheggio dello stadio di Budapest, dopo la finale di ...

Lionel Messi ha confermato che a fine stagione lascerà il PSG nel corso di un’intervista rilasciata a ESPN. “Sono molto felice di aver giocato e aver rappresentato il PSG. Mi è piaciuto molto giocare ..."Ognuno si comporta come gli pare, se ti senti danneggiato in una finale... Ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio". (ANSA) ...