Barcellona | ecco chi sarà il sostituto di Busquets

...stimoli si trovano tutti nell'accattivante progetto di Xavi Hernandez a, un gigante da rimettere in moto. Su Gundogan, come su Bernardo Silva, altra stella partente da Manchester,...Nella ripresa, poi, si è concretizzata l'incredibile rimonta del: doppietta di Patricia Guijarro in gol al 48° e al 50°, al 70°il definitivo 3 - 2 della svedese Fridolina Rolfo , ex ...Alonso batte Carlos 8 a 1,il risultato del botteghino, che vede sempre Verstappen leader della classifica davanti ad Hamilton, anche se ail buon Fernando ha battuto tutti per numeri ...

Nadal operato a Barcellona: compleanno in ospedale, ecco quando tornerà Corriere dello Sport

Si sono appena concluse le qualifiche a Barcellona, per decretare la griglia di partenza definitiva del GP di Spagna ...Max Verstappen. Il bicampione del mondo in carica non si fa sorprendere dal meteo incerto e le temperature basse che mandano in tilt piloti e team, è l'olandese della Red Bull a conquistare la pole po ...