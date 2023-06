Barcellona | clausola per Dembelé | ma il giocatore

Commenta per primo Dal 1 giugno ladel giocatore delOusmane Dembélé è scesa da 100 a 50 milioni, cifra che sarà valida per due mesi. L'esterno francese però non sta pensando di lasciare il Barca e ha già ricevuto l'...Ovviamente ad un buon prezzo e con unarescissoria alla portata dei grandi club che se lo ... al caso, o Manchester City. Tanti casi, non casuali, ma figli di un capitalismo allo ......Sociedad è il giocatore che intriga maggiormente l'ex architetto del centrocampo deldi ... che dovrebbero al massimo versare interamente i 60 milioni dellarescissoria per cambiare ...

BARCELLONA, PENA RINNOVA CON MAXI CLAUSOLA - Sportmediaset Sport Mediaset

Il coach lituano ha firmato nell’estate 2020 un triennale In casa Barcellona tiene banco da tempo il futuro di Sarunas Jasikevicius. Il coach lituano ha firmato nell’estate 2020 un triennale, che ...Ala sinistra, classe 2007, è l’ultima perla della cantera del Barcellona. Ha già esordito al Camp Nou contro il Betis Siviglia ...