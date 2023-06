Barbara D' Urso lascia Mediaset per la Rai? La conduttrice svela a Pomeriggio 5 cosa farà a settembre

Nell'ultimo periodo sono stati molti i rumors che volevanoD'fuori da Mediaset e, magari, nel panorama della nuova Rai . La conduttrice ha chiarito la situazione nell'ultima puntata di Pomeriggio 5 , il programma di informazione che va in onda ...Rimane o va via Rimane, rimane.D'chiude Pomeriggio Cinque e ci racconta qualcosa di più sul suo futuro a Mediaset , incerto fino a qualche settimana prima della conclusione del programma. Nessuno sconvolgimento, quindi:...Condividi su:D'chiude la stagione di Pomeriggio 5 e torna a settembre La tanto attesa ultima puntata di Pomeriggio 5 , il celebre programma ideato e condotto daD', è andata in onda ...

Barbara D'Urso innamorata pazza della nipotina: la foto rarissima con la nuora Today.it

Barbara D'Urso chiude Pomeriggio Cinque: un addio definitivo Il 2 giugno va in onda l'ultima puntata stagionale: secondo molti, potrebbe trattarsi dell'ultima edizione, prima del… Leggi ...Nell'ultimo periodo sono stati molti i rumors che volevano Barbara D'Urso fuori da Mediaset e, magari, nel panorama della nuova Rai. La conduttrice ha chiarito la ...