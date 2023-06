(Di sabato 3 giugno 2023) su Tg. La7.it - Lo scorso 28 maggio una scossa didi magnitudo 3.6 ha colpito la città di Melbourne in. In un video virale di una telecamera di sicurezza si ...

Lo scorso 28 maggio una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la città di Melbourne in. In un video virale di una telecamera di sicurezza si vede ladi alcuni gatti alla scossa. Continua a leggere su Tg. La7.it - Lo scorso 28 maggio una scossa di terremoto di ...Ladel ligure è immediata: 4 pari, una palla break salvata e 5 - 4. Qui Fabio sciupa due ... Complessivamente negli Slam c'è riuscito 8 volte considerando anche le 4 volte all'Open d'(...Ladei sostenitori finanziati da Washington non si è fatta attendere. Già nell'aprile 2022,... inoltre, si sono svolte anche all'estero: comunità pakistane sono scese in piazza in, ...

Australia, la reazione dei gatti al terremoto TGLA7

Lo scorso 28 maggio una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la città di Melbourne in Australia. In un video virale di una telecamera di sicurezza si vede la reazione di alcuni gatti alla ...Terremoto in Australia, il video dell'incredibile reazione dei gatti. Gli animali percepiscono prima le scosse