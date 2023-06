Atletica | Sebastian Coe | “Marcell Jacobs | abbiamo bisogno di te! Diaz? Non so se potrà fare i Mondiali”

(Di sabato 3 giugno 2023)Coe era tra gli ospiti d’onore allo Stadio Ridolfi di Firenze, dove è andato in scena il Golden Gala, terza tappa della Diamond League dileggera. Il Presidente di World Athletics (la Federazione Internazionale) si è espresso riguardo all’assenza di, Campione Olimpico dei 100 metri che ha dovuto saltare l’appuntamento nel capoluogo toscano a causa di una sciatalgia. L’ex fuoriclasse britannico è stato molto chiaro ai microfoni di Sky Sport: “Spero chesi riprenda presto,di lui“. In casa Italia tiene banco anche il caso di Andy. Il triplista, ieri vincitore del Golden Gala con il nuovo record italiano (17.75 metri, superato lo storico 17.60 che il suo allenatore ...

degli Europei di atletica leggera di Roma 2024, che precederanno di un mese e mezzo l'inizio dell'Olimpiade di Parigi 2024. A margine della serata, inoltre, il presidente di World Athletics di Atletica Leggera di Roma 2024. Un lancio in grande stile, avvenuto durante il Golden Gala 'Pietro Mennea' nello Stadio Ridolfi di Firenze, alla presenza del presidente di World Athletics

Durante il Golden Gala andato in scena a Firenze è stata resa nota la rappresentazione simbolica dell'evento: tutti i dettagli ...La presentazione, a un anno dall'evento in programma nella Capitale, è avvenuta nel corso del Golden Gala di Firenze: tutti i dettagli ...