Atletica | Mei | “Golden Gala un successo | bene gli azzurri”

(Di sabato 3 giugno 2023) “Il record del mondo di Faith Kipyegon è abbagliante, ma non oscura certo i risultati degli, che con ben tre vittorie hanno stabilito un record per l’Italia in un evento Diamond League, in un meeting che in generale è stato davvero di alto livello e che anche dal punto di vista organizzativo si è rivelato perfetto”. Il presidente della Fidal, Stefano Mei, traccia un bilancio delsvoltosi a Firenze, sottolineando di aver ricevuto i complimenti dal n.1 di World Athletics, Sebastian Coe, e di European Athletics, Dobromir Karamarinov, che dalla tribuna hanno assistito anche allo svelamento del logo ufficiale degli Europei didi Roma 2024. “Entrambi mi hanno fatto chiesto di organizzare altre manifestazioni nello stadio fiorentino, che si è rivelato un palcoscenico importante e di grande ...

Lo stadio in festa, lo show dell'atletica ai massimi livelli mondiali: è un Golden Gala Pietro Mennea che ha lasciato il segno. In termini di punteggio, quando la stagione deve ancora in larga parte s ...