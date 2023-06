Atletica | Coppa Europa 10 mila metri | Crippa vince a Pacé in 28 | 08 83

(Di sabato 3 giugno 2023) È ancora Yemanre nelladei 10.000. L’azzurro si impone a, in Francia, con il tempo di 28:08.83 al termine di una gara risolta piazzando l’attacco decisivo all’ultimo giro. Un altro trionfo del fuoriclasse trentino, campione europeo in carica sulla distanza per aver conquistato l’oro agli Europei di Monaco nella scorsa estate, alla seconda affermazione della carriera in questa rassegna a quattro anni dal successo del 2019 a Londra. Nella volata finale il 26enne delle Fiamme Oro resiste all’assalto dell’israeliano Tadesse Getahon, secondo in 28:09.48, con lo spagnolo Ilias Fifa terzo in 28:12.62. A squadre l’Italia è medaglia d’argento, sul secondo gradino del podio alle spalle di Israele ma davanti ai padroni di casa e campioni uscenti della ...

Alina Reh ha vinto la Coppa Europa dei 10000 metri. La tedesca si è imposta a Pacé (Francia) con il tempo di 32:15.47, al termine di una gara di assoluto spessore tecnico e condotta in solitaria: dopo ...Secondo successo della carriera per l’azzurro in 28’08”83 a Pacé, in Francia. Italia argento con la squadra maschile, quarta nel femminile ...