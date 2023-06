Atletica | Alina Reh e la Germania vincono la Coppa Europa dei 10000 metri Personali per Palmero e Nestola

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023)Reh ha vinto ladei. La tedesca si è imposta a Pacé (Francia) con il tempo di 32:15.47, al termine di una gara di assoluto spessore tecnico e condotta in solitaria: dopo appena sei giri ha preso il comando delle operazioni e ha inscenato un assolo perentorio. La 26enne, bronzo sulla distanza agli Europei 2018, ha distanziato ampiamente l’ucraina Valeriia Zinenko (32:29.81) e la connazionale Domenikca Mayer (32:35.95). Elisaha firmato il proprio personale (33:02.48) e ha così chiuso in dodicesima posizione. Primato anche per Sara, quattordicesima con il tempo di 33:05.54. Anna Arnaudo e Giovanna Epis si sono ritirate rispettivamente dopo sette chiloe due chilo. La ...