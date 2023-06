Atalanta | un'altra assenza contro il Monza

... Palladino pensa di dare un'chance a Gytkjaer , supportato da Mota e Caprari sulla trequarti. In porta occasione per Cragno , a centrocampo è duello Rovella - Sensi . Come vedere- ...Non potevo non restare qui un'stagione, abbiamo creato una grande famiglia e c'è sempre stata ... apre l'ultima conferenza stampa pre - partita alla vigilia della sfida contro l'. 'Da ..."La prossima sarà un'stagione, degli obiettivi ne riparleremo a settembre, parlarne ora è un non senso. Domani giocheremo per mettere in difficoltà l', non è escluso che possa mettere ...

“L’Atalanta l’anno prossimo comunque vada sarà in Europa ... Magari la squadra non ha avuto la qualità di gioco sul livello del passato ma ha messo dentro altri valori e infatti è sempre stata dentro ...Atalanta-Monza è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.