Atalanta-Monza | tutto esaurito il Gewiss Stadium per l’ultima di Campionato

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 giugno 2023) Ultimo incontro della stagione. Ultima importante partita per l’. Il ritorno alle competizioni europee è certo, resta da stabilire se la prossima stagione i nerazzurri giocheranno in Europa League o in Conference League. La partita con ilsarà decisiva in tal senso. In vista del match di domenica 4 giugno con il, il, nei settori in vendita al pubblico, è(eccezion fatta per il settore ospiti con 1.495 biglietti venduti su una capienza di 1.637 posti. I biglietti per gli ospiti erano in vendita sino alle 19 di sabato, vigilia del match).