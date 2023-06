Atalanta - Monza | il pronostico | il Gol è valutato 1 62

Ultimi novanta minuti della stagione. Al Gewiss Stadium si gioca: fischio d'inizio domenica alle 21. La squadra di Gasperini arriva dalla sconfitta per 3 - 2 contro l'Inter, gli uomini di Palladino dal k.o. per 1 - 0 contro il Lecce. L'allenatore ..."Concentriamoci sul, da lunedì in avanti ci si potrà incontrare per parlare di calcio". Alla vigilia dell'ultima ...Gasperini rinvia la questione della permanenza sulla panchina dell': "Il ...Commenta per primo L'affronterà domani l'ultima partita stagionale, contro il. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida: 'Aspettiamo domani per essere sicuri della ...

Atalanta, ancora Monza nel presente di Hojlund: il danese piace allo United, ma serve una maxi offerta TUTTO mercato WEB

"Concentriamoci sul Monza, da lunedì in avanti ci si potrà incontrare per parlare di calcio". Alla vigilia dell'ultima ...Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha presentato Atalanta-Monza di domani. Ecco le sue parole sui singoli e sulla stagione in generale, riportate da TMW: “Aspettiamo domani per dire quale ...