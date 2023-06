Atalanta | Gasperini | 'Futuro? Ne parleremo da dopodomani il Papu lo abbraccio anch'io!'

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A trae Monza Alla vigilia della partita di Serie A trae Monza, l'allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni ..."Abbiamo tutto giugno per programmare il prossimo campionato con gli uomini giusti" MONZA - "Dobbiamo chiudere bene la stagione con l'è stata la mia fonte di ispirazione, è un grande. Domani giochiamo con una squadra top, dovremo giocare anche questa partita con determinazione, senza cali di tensione". Fresco di ...Potrebbe anche essere l'occasione per mettere le basi del futuro e per discutere di programmazione con il tecnico Gian Piero. Il mercato è uno dei temi prioritari per un'che vuole ...

LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Futuro Qui ho un contratto. Il Papu Spero di abbracciarlo presto" TUTTO mercato WEB

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida interna col Monza.Ecco ...