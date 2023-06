Atalanta | Gasperini | c' è tempo per parlare col club

Ultimi novanta minuti della stagione. Al Gewiss Stadium si gioca- Monza: fischio d'inizio domenica alle 21. La squadra diarriva dalla sconfitta per 3 - 2 contro l'Inter, gli uomini di Palladino dal k.o. per 1 - 0 contro il Lecce. L'allenatore ...Alla vigilia dell'ultima di campionato, Gian Pierorinvia la questione della permanenza sulla panchina dell': "Il rapporto con la società è ottimale, ma ci saranno modo e tempo per ...Commenta per primo L'affronterà domani l'ultima partita stagionale, contro il Monza. Il tecnico Gian Pieroha presentato in conferenza stampa la sfida: 'Aspettiamo domani per essere sicuri della ...

'Punto d'incontro Non lo so, non si è mai parlato di futuro come prossimo anno, squadra, mercato'.BERGAMO (ITALPRESS) - 'Che Monza mi aspettoPer Gian Piero Gasperini quella contro il Monza potrebbe essere l'ultima in panchina con l'Atalanta dopo 7 anni. Oppure no. "Io ho un contratto, anche la scorsa estate c'erano visioni diverse, ma se ...