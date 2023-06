Aspettando Napoli-Sampdoria con alcune statistiche storiche

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 3 giugno 2023) Forse è facile pensare al primo gol in Serie A di Diego Armando Maradona, al San Paolo contro i blucerchiati il 23 settembre 1984. -2 maggio 1948: unico gol con la casacca partenopea e nel campionato italiano di Dandolo Rodriguez Candales, un’annata a ‘Citta nuova’; -1°novembre 1953: ultima rete con ildi Silvio Formentin (quattro campionati sotto il Vesuvio); -23 gennaio 1955: primo gol con il ‘Ciuccio’ di Rodolfo Beltrandi; -5 ottobre 1958: ultima rete in Serie A e con ildel ‘Petisso’ Bruno Pesaola; -26 marzo 1961: ultimo gol con la maglia partenopea di Gino Pivatelli; -9 gennaio 1966: prima rete in Serie A di ‘Totonno’ Juliano, unico gol nel massimo campionato di Dino Panzanato; -7 gennaio 1973: ultima partita nel massimo campionato di Bruno Ranieri (3 gare in Serie A con il); -20 aprile 1986: ultimo gol in ...