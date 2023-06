Ascolti TV | Venerdì 2 giugno 2023

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 3 giugno 2023) Massimo Ranieri e Rocio Munoz Morales - Tutti i Sogni Ancora in Volo Nella serata di ieri,, su Rai1 il secondo e ultimo appuntamento di Tutti i Sogni Ancora in Volo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Buongiorno papà ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Good Doctor 6 è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 Overdrive ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Atletica Leggera, Golden Gala – 3a Tappa Diamond League, in onda dalle alle, è seguita da .000 spettatori con il %. A seguire Le montagne della cultura arriva a .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Celebrity Chef segna .000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di ...