Ascolti tv Tutti i sogni ancora in volo e Buongiorno Papà | chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di venerdì 2 giugno 2023

Di seguitoi dati relativi aglitv del prime time di venerdì 2 giugno 2023: Rai Uno "i sogni ancora in volo: 2.953.000 spettatori (20.2%); Canale 5 " Buongiorno papà: 1.435.000 ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 lo show di Massimo Ranieri 'i sogni ancora in volo' conquista 2.953.000 spettatori pari al 20.2% di share. Per Rai 2 il telefilm ' The Good Doctor' piace a 982.000 spettatori ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri , venerdì 2 giugno 2023 . Su Rai 1 'i sogni ancora in volo' ha conquistato 2.953.000 spettatori pari al 20.2% di share mentre ' Buongiorno Papà ' il film su Canale 5 , ha ottenuto 1.435.000 spettatori con il 9.6% di share.

Ascolti tv venerdì 2 giugno 2023: Tutti i sogni ancora in volo, Buongiorno papà | Dati Auditel SuperGuidaTV

Il palinsesto di venerdì 2 giugno, ha visto andare in scena la sfida tra lo show di Massimo Ranieri Tutti i sogni ancora in volo, trasmesso da Rai1, ...