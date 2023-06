(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) –glidella primadi ieri, ma il dato più rilevante della giornata riguarda il daytime della mattina di Rai1 che con la Festa della Repubblica vola al 38,8% di share. Per quanto riguarda il prime time, ‘Tutti i sogni ancora in volo’ disu Rai1 ha chiuso con 2.953.000 telespettatori e il 20,2% di share, mentre al secondo posto si è classificata Retequattro con ‘Quarto Grado’ che avendo raccolto 1.585.000 telespettatori e il 12,2% ha superato Canale 5 dove ‘Buongiorno papà’ è stato visto da 1.435.000 telespettatori pari al 9,6% di share. Appena fuori dal podio Rai2 con ‘The Good Doctor’ che ha registrato 982.000 telespettatori e il 5,6% di share, davanti a Italia 1 che con ‘Overdrive’ ha totalizzato ...

Ranieri vince glidella prima serata di ieri, ma il dato più rilevante della giornata riguarda il daytime della mattina di Rai1 che con la Festa della Repubblica vola al 38,8% di share.La prima serata del 2 giugno: vinceRanieri . I dati del preserale . I dati dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 2 giugno: vinceRanieri. ...' Urbano Cairo ha mai ricevuto telefonate o lamentele per la presenza di Salvatore Baiardo a Non è l'Arena la trasmissione condotta daGiletti che è stata improvvisamente sospesa'. 'No', risponde il proprietario di La 7, intervistato da Francesca Fagnani al Festival della tv di Dogliani . Un evento pubblico, i cui contenuti ...

Ascolti Tv, Massimo Ranieri vince la serata Adnkronos

Spicca, nella serata di domenica, il primo posto per Che tempo che fa che risulta essere il più visto della serata. Si congeda così, ma solo dal pubblico di Rai Tre, il programma ventennale di Fabio F ...(Adnkronos) – Massimo Ranieri vince gli ascolti della prima serata di ieri, ma il dato più rilevante della giornata riguarda il daytime della mattina di Rai1 che con la Festa della Repubblica vola al ...