Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 2 giugno 2023

(Di sabato 3 giugno 2023)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show Tutti i sogni ancora in volo ha totalizzato 2953 spettatori (20,20% di share); su Canale5 il film Buongiorno Papà ha avuto 1435 spettatori (share 9,56%). Il film Overdrive su Italia1 ha ottenuto 871 spettatori (5,22%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha intrattenuto 981 spettatori (5,64%) nel primo episodio e 983 (6,20%) nel secondo; Le Montagne della Cultura su Rai3 ha conquistato 201 spettatori (1,34%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1585 spettatori (12,16%) e su La7 il programma di satira Propaganda ...

