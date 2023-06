Ari Folman con “Where is Anne Frank” vince al ‘Cartoons on the Bay’

(Di sabato 3 giugno 2023) Il regista belga premiato con il Pulcinella Award e con il Ciak d'Oro E’ il regista belga Aricon il film ‘is’ prodotto da Le Pacte ad aggiudicarsi il Pulcinella Award per la categoria dei Lungometraggi d’Animazione alla 27esima edizione dion the, il festival di settore promosso e organizzato dalla Rai, che si è svolto a Pescara. L’opera è stata premiata anche con il Ciak d’Oro. La giuria – composta da Flavio Natalia direttore di ‘Ciak’, Pedro Armocida saggista e giornalista e Max Giovagnoli transmedia producer – ha assegnato il premio ad Ari“per l’eleganza narrativa, tecnica e artistica con cui affronta la nostra Storia, per la leggerezza e la sobrietà dello sguardo con cui tutto nel racconto oscilla magicamente tra ...

Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati anche consegnati i premi già annunciati nelle giornate del Festival:Career Award a Ari Folman. Per la capacità di usare il medium dell'animazione ...