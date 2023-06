Ardea | ubriaco in piena notte minaccia la ex con un coltello da cucina

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 giugno 2023)– Nelle ultime ore, nel corso dei quotidiani controlli del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato due persone. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 43enne italiano gravemente indiziato dei reati di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,e resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere. La scorsa, il personale sanitario del 118 è intervenuto in località Tor San Lorenzo per medicare un uomo feritosi a seguito di un incidente domestico e ha notato una lite in atto tra un uomo e una donna. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol, stavando la donna con unda ...