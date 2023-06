Antonino e Ginevra dopo il GF Vip | tutto finto? Spunta l’audio del fidanzato della Lamborghini

(Di sabato 3 giugno 2023) Un presunto audio deldimetterebbe in discussione anche l’iniziale volontà di conoscereSpinalbese fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.il GF Vip,audio “shock” The pipol gossip avrebbe intercettato le parole deldiintento a svelare cosa sarebbe successo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Un presunto audio del fidanzato diLamborghini metterebbe in discussione anche l'iniziale volontà di conoscereSpinalbese fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip .dopo il GF Vip, tutto finto Spunta audio "shock" The pipol gossip avrebbe intercettato le parole del fidanzato diLamborghini intento a svelare cosa sarebbe successo dopo ...Una è stata quella relativa alla presunta liaison traSpinalbese eLamborghini. Il pubblico del reality show ricorderà che l'ereditiera è stata cacciata dal gioco per il caso Marco ......Cersosimo Donatella Meucci 6 TABACCO Michel Putzu Antonio Siri 7 UNA PER TUTTI Gabriele Lai...Getty 5 ZENTILES Gabriele Lai Harry Arthur Louis Westerman 6 REO CONFESSO Elias Mannucci...

Antonino e Ginevra dopo il GF Vip, tutto finto Spunta l'audio del fidanzato Blog Tivvù

Antonino Spinalbese e Ginevra dopo il Grande Fratello Vip, tutto finto Spunta l'audio (shock) del fidanzato della Lamborghini.Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, quando vengono costruite love story a tavolino a favor di telecamera ...