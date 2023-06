Antonella Fiordelisi | il dettaglio che non sfugge ai Donnalisi | ha sempre in mente Edoardo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 3 giugno 2023)pubblica uno scatto, ma tutti in auto non ventaglio che è un palese riferimento al suo fidanzato: il volto noto di ForumDonnamaria Da quando messo piede all’interno della casa del Grande Fratello Vip,si è subito contraddistinta per il suo forte carattere. Inizialin maniera del tutto negativa visto che, per tantissimi telespettatori, la ragazza aveva un atteggiamento particolarpolemico con tutti. Successivaquando c’è stata la terribile pagina di Marco Bellavia, moltissime persone hanno iniziato a vedere il buon cuore della ragazza e si è creato un fandompiù grande. Ad avere accentuata ancora di più la popolarità della ragazza è stato il fatto che, all’interno della casa più spiata ...