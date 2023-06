Anche dalla Basilicata lavoratori Stellantis a Parigi per la mobilitazione internazionale Iniziativa Fiom-Cgil Lo stabilimento di Melfi è tra i principali per il gruppo comprendente la Fiat

Leggi su noinotizie

(Di sabato 3 giugno 2023) Uno deistabilimentiin ambitoè quello di Melfl. Proprio dauna delegazione diha partecipato ieri alla manifestazione di, promossa da: Di seguito un comunicato diffuso da: Nella giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica italiana, la, le delegate e i delegati, le lavoratrici e idisono arrivati in Francia per rivendicare un tavolo di confronto con la società. La giornata è stata una straordinaria esperienza die partecipazione. Siamo grati per l’accoglienza delle compagne e compagni della CGT ...