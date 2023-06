Il ritorno diDiaz Non posso dire nulla. Tutto quello che so è che la rosa per la prossima ... E sempre conal comando: "La mia luna di miele continua. Non ho avuto problemi col club, ...Carlo, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro l'Atheltic Bilbao Carlo, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Sono felice al Real Madrid. Nessun problema con il club. Sono molto contento di continuare e cercheremo di fare meglio ...Diaz e Leao (LaPresse) - Calciomercato.itIl Real però avrebbe preso la sua decisione, ...classe '99 prezioso a partire dalla prossima stagione per le rotazioni nel reparto d'attacco di,...

Ancelotti: “Brahim Diaz In questo momento non posso parlarne” Pianeta Milan

'Che voto mi darei Positivo, il prossimo anno voglio fare anche meglio' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Benzema ha ragione: la realtà non è ...Actuellement sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2025, Brahim Díaz intègrera l’équipe première du club madrilène la saison prochaine après la fin de son prêt de deux ans au Milan AC. Cette décis ...