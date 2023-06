Amici 22 | Stranizza d' Amuri | il film con protagonista Samu Segreto | candidato ai Nastri d' Argento 2023

22,d'Amuri candidato ai Nastri d'Argento 2023 Beppe Fiorello aveva rivelato, nel corso delle interviste per promuovere il film, che erano anni che aveva nel cuore di dirigere un ...Prima di22 anche Samuele Segreto aveva girato "d'amuri". Film diretto da Beppe Fiorello che ha debuttato nella regia con una pellicola di forte impatto emotivo. Il film con Giuseppe ...... completamente gratis, mentre si fanno nuovida ogni parte del mondo!" Venerdì 9 giugno dalle ...Tensostruttura dei Giardini Estensi " Via Luigi Sacco 5 " Varese "Proiezione del film "D'...

Amici 22, Stranizza d'Amuri, il film con protagonista Samu Segreto ... ComingSoon.it

Importante traguardo per Samu Segreto, uno degli allievi di Amici, che ha recitato come protagonista in Stranizza d'Amuri, film di Beppe Fiorello che ha ricevuto una nomination ai Nastri d'Argento 202 ...Samu Segreto vola in America e incontra lei Lui per il film lei perchè le era stata regalata una borsa di studio l'anno scorso ...